"Наша команда, однозначно, сильніша за Фінляндію та Боснію і Герцеговину. У нас є дуже класні, хороші футболісти. Ті ж Зінченко, Маліновський, Ярмоленко і ще деякі гравці, які грають за кордоном, і грають там не на останніх ролях.

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Якщо ми виграємо три гри, то друге місце нам забезпечено, адже ті ж французи, з таким складом, який грав проти нас, можуть і не виграти всі матчі, які залишилися", – сказав Сабо для ТК Футбол.

Нагадаємо, у своїй групі українці поки розташувались на третій сходинці. Попереду у команди Петракова поєдинок з Фінляндією та дві зустрічі з боснійцями.

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