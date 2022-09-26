Збірні України та Шотландії зустрінуться в 6-му турі Ліги націй 2022/23. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Україна – Шотландія відбудеться у вівторок, 27 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри, яка пройде у польському Кракові. Це останній тур Ліги націй, за підсумками якого визначиться володар путівки в елітний дивізіон турніру – Лігу А.

Україна – Шотландія: прогноз на вирішальний матч Ліги націй

Україна – Шотландія: де дивитися матч Ліги націй

УЄФА безкоштовно передав права на показ матчу, тому гру в Кракові, як і попередні два поєдинки збірної України, покажуть у загальному доступі в рамках марафону "Єдині новини".

Поєдинок у прямому ефірі можна переглянути на телеканалах ICTV, "Інтер", "1+1" та "Суспільне", які транслюють в мережах кабельних операторів, на ОТТ-платформах, а також у мережі цифрового телебачення Т2.

Це не єдиний варіант побачити вирішальний матч збірної України в Лізі націй 2022/23. Трансляція також буде доступна на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Нагадаємо, після 5-ти турів Ліги націй Шотландія випереджає "синьо-жовтих" на 2 очки. Відповідно, команді Олександра Петракова потрібна тільки перемога. Суперника влаштує і нічия. Минулого тижня у Глазго Шотландія розгромила Україну з рахунком 3:0. Звітний матч стане вже 5-м в історії протистоянь команд. У попередніх 4-х Україна та Шотландія здобули по дві перемоги.

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