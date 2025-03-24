Збірна України U-16 перемогла однолітків з Чорногорії (3:1) в Турнірі чотирьох націй. Рахунок та звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Турнір чотирьох націй. 3-й тур

Чорногорія U-16 – Україна U-16 – 1:3

Голи: Вукоє, 29, – Гапоненко, 11, Рибак, 67, Саричев, 86

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Юнацьку збірну України в цьому матчі могла влаштувати лише перемога, щоб здобути друге місце у квартеті, адже Польща вже зіграла свій третій матч і набрала 6 очок, а Чорногорія з 4 пунктами підходила до гри проти української команди (3 бали).

Артем Гапоненко вже на 5-й хвилині міг відкривати рахунок в матчі. Другу свою спробу на 11-й хвилині після подачі з лівого флангу український гравець Порту вже використав сповна і вразив ворота.

Україна контролювала хід поєдинку, допоки на 29-й хвилині на рівному місці захисники не проґавили просту передачу, дозволивши Ніколі Вукоє вийти сам на сам з Глібом Удовиченком. Високий нападник Чорногорії ефектно перекинув українського голкіпера і зрівняв рахунок, забивши свій другий м'яч на турнірі – 1:1.

Пропущений гол погано вплинув на підопічних Голодюка, і ближче до перерви суперник перехопив ініціативу, змусивши Удовиченка кілька раз рятувати команду.

На початку другого тайму Вукоє міг знову відзначатися, але цього разу Україні пощастило, і форвард Чорногорії вдарив повз ворота.

Здавалося, що матч йде до нічиєї, але на 67-й хвилині Артем Рибак розібрався в штрафній з суперниками після пасу Рудзея та влучно пробив по воротах, зробивши рахунок 2:1 на користь України.

Чорногорці посилювали тиск на останніх хвилинах, але зрештою забили саме українці. Кирило Саричев на 86-й збільшив перевагу України й зафіксував фінальний рахунок – 3:1. Завдяки цій перемозі наша юнацька збірна посіла 2 місце в групі – Польща стала першою, оскільки перемогла Україну в очній зустрічі.

Нагадаємо, що турнір в Румунії відбувся в рамках підготовки команд до кваліфікації на Євро в наступній віковій категорії. Вже влітку підопічні екс-гравця Карпат Олега Голодюка почнуть відбір на чемпіонат Європи U-17.

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