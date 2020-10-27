Представниці "синьо-жовтої" команди збільшили свої шанси на вихід у фінальну частину європейського турніру.

Євро-2022, кваліфікація

Греція – Україна – 0:4

Голи: Панцулая, 5, Кравець, 29, 55, Куніна, 83

"Як вам таке, хлопці?": граючий тренер жіночої команди Карпат забила гол прямим ударом з кутового

Українки у надважливому матчі вже на 5-й хвилині святкували взяття воріт, а до свистка на перерву Кравець подвоїла перевагу "синьо-жовтих".

Незважаючи на статус господаря, грецькі футболістки не змогли оговтатись після такого старту від українок, і в другому таймі пропустили ще два м'ячі без відповіді.

Перемога закріпила збірну України на третьому місці, відстаючи від Ірландії на одне очко. "Синьо-жовтим" в останньому поєдинку треба обіграти чорногорок та сподіватися, що ірландки не переможуть німкень.

Україна пережила шторм – новий лідер і ще 9 переможців унікального циклу врятували та зробили заявку на Євро