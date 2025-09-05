Молодіжна збірна України в рамках 1-го туру відбору до Євро-2027 U-21 перемогла однолітків з Литви (4:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Європи-2027 U-21. 1-й тур

Литва U-21 – Україна U-21 – 0:4

Голи: Кревсун, 69, Корнійчук, 73, Синчук, 77 (пен), Гаджиєв, 90+4

Вилучення: Юрйонас, 90+2 (Литва U-21)

Склад збірної України на перший матч відбору до Євро-2027 міг здивувати неуважних вболівальників. Суперзірки Ротаня виросли із молодіжного футболу, а на їхнє місце прийшли менш відомі пересічному фану гравці. У стартовому складі виділялись персони Крапивцова (Жирона), Кревсуна (Борусія Д) та Тутєрова (Сандерленд) – а от Степанова з Нюрнберга (раніше феєрив у Баєрі) притримали в запасі.

Поєдинок з традиційно слабкими литовцями виглядав ідеальним для розкачки нової команди. В принципі, підопічні Унаї Мельгоси домінували – до перерви вони дозволили провести всього 2 удари по власних воротах. Українці завдали у чотири рази більше, однак дійсно небезпечних моментів було небагато.

Перший реальний шанс забити "синьо-жовті" змарнували на 12-й хвилині, коли Холод подав на Тутєрова з глибини. Тимур пробив головою, але дуже слабко. Значно гострішим став епізод на 19-й, коли Синчук закинув у штрафний на Кревсуна – Данило грудьми прокинув собі на хід і вистрілив другим дотиком. Повз дальню стійку!

На 44-й хвилині Синчук віддав пас під подачу Крупському. М'яч зрикошетив на лівий край штрафного, а там Пономаренко вгатив з лету. Знову неточно! У компенсований же час комбінація між Синчуком, Холодом і Кревсуном завершилась ударом представника Борусії з лінії карного майданчика – м'яч пройшов поруч з правою стійкою!

Синчук – представник Монреаля – був одним із найпомітніших персонажів на полі. За хвилину по перерві екс-вінгер Металіста міг асистувати Тутєрову. Тимур замикав його простріл ударом з гострого кута, однак точності йому забракло. Після цього настав затяжний відрізок без моментів збірної України U-21.

Литовці навіть могли забити на 59-й, коли Степановічюс обіграв Корнійчука та подав на дальню. Юрьонас замикав з кількох метрів – бути б голу, якби Крапивцов не виконав сейв! Цей момент став першим і останнім для господарів. Унаї Емері одразу після цього випустив Степанова та Гусола (замість Пономаренка й Тутєрова).

Балтійці доволі непогано тримались у першу годину зустрічі, але в останній 30-хвилинці українці почали розвалювати суперника. Можна сказати, що команда увімкнула клас. На 63-й хвилині Кревсун розкрутився на правому краю штрафного та пробив повз дальній кут, а на 65-й Степанов трішечки не дотягнувся до навісу Синчука.

Зрештою, пішли голи. "Синьо-жовті" відкрили рахунок на 69-й хвилині, коли Синчук відкрився під пас Крупського на правий фланг карного майданчика та виконав катбек на лінію. Кревсун прийняв пас і другим дотиком пробив під ліву стійку – 0:1!

На 73-й Крупський виконав крос, який відскочив від Гуцола до Корнійчука. Лівий фулбек миттєво розстріляв ворота – 0:2!

На 76-й же Синчук намалював пенальті, підставившись під Шлуту – і сам реалізував 11-метровий. 0:3. Розгром!

Підопічні Унаї Мельгоси не зупинялись, намагаючись забити ще. Свіжі Огарков і Гаджиєв дуже старались. Зрештою, у компенсований час Рамік добився свого, шедевральним лонгшотом поціливши у дальню дев'ятку – 0:4. Федор же у компенсований час ще й у стійку влучив.

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу молодіжної збірної України! Наша команда очолила надважку групу з Хорватією, Угорщиною та Туреччиною, однак вони свій матч ще не зіграли.

