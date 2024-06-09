У неділю, 9 червня, збірна України провела завершальне тренування у Польщі перед вильотом у Молдову, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У вечірній сесії взяли участь усі 26 гравців, заявлених на Євро-2024. Головний тренер Сергій Ребров зробив акцент на відпрацюванні гри команди під час стандартів. Також увагу було присвячено побудові атаки та оборони.

Завтра вранці національна команда вилетить із Варшави до Кишинева. На 19:00 в українців заплановано початок офіційного тренування на стадіоні Зімбру. За 30 хвилин до цього Ребров та хтось з його підопічних зустрінуться з представниками ЗМІ.

Нагадаємо, товариський матч Молдова – Україна відбудеться у вівторок, 11 червня. Початок зустріч о 19:00. Наступного дня збірна прибуде до місця постійної дислокації на Євро-2024 – містечка Вісбаден.

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