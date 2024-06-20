У середу, 19 червня, збірна України провела закрите тренування, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Згідно з регламентом турніру, у головного тренера є можливість зробити одну сесію без присутності медіа – таку опцію наставник може використати перед кожним із матчів своєї команди.

На відміну від попереднього дня, коли в ігровому занятті взяли участь лише 16 виконавців, тепер працювали всі гравці. Після пробіжки, розминки та тримання м'яча у квадратах команда провела тренування відновлювального характеру (після роботи в різних групах напередодні).

Основна увага була присвячена створенню та реалізації гольових шансів – збірники розігрували комбінації в обмеженому таймінгу з обов'язковим завершенням. На першому плані стояла якість завершення атаки та відточування реалізації гольових моментів.

У четвер, 20 червня, "синьо-жовті" після сніданку автобусом вирушать до Дюсельдорфа (що за 200 кілометрів від місця розташування збірною України). Організатори Євро-2024 бережуть газон, який серйозно постраждав після попереднього матчу та сильної зливи. Відтак на Дюссельдорф-Арені відбудеться лише передматчева прес-конференція головного тренера Сергія Реброва та гравця Олександра Зінченка (початок о 18:30 за Києвом). Натомість офіційне тренування збірної України, як і Словаччини, пройде на полі стадіону Пауля Янеса – старій арені Фортуни з Дюсельдорфа.

Нагадаємо, дуель зі Словаччиною відбудеться у п'ятницю, 21 червня. Початок зустрічі о 16:00.

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