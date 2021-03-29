Україна провела тренування після матчу з Фінляндією – настанови Шевченка та нова роль Зінченка
Національна команда України розпочала підготовку до останнього матчу в рамках березневих зборів.
Підопічні Андрія Шевченка провели тренування після двобою з фінами (1:1), повідомляє офіційний сайт УАФ. Гравці основного складу вчорашнього матчу виконували відновлювальні вправи, решта – взяли участь в ігрових серіях.
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Наставник "синьо-жовтих" розпочав заняття зі слів, що матч проти Фінляндії вже треба залишити в історії і не думати про втрачені можливості. Лідер команди Олександр Зінченко спробував себе в ролі камерамена, фільмуючи фотографування партнерів по збірній та беручи експрес-інтерв’ю.
Нагадаємо, 31 березня Україна в Києві прийматиме збірну Казахстану, початок гри о 21:45.
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