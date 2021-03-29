Підопічні Андрія Шевченка провели тренування після двобою з фінами (1:1), повідомляє офіційний сайт УАФ. Гравці основного складу вчорашнього матчу виконували відновлювальні вправи, решта – взяли участь в ігрових серіях.

Миколенко покинув розташування збірної України

Наставник "синьо-жовтих" розпочав заняття зі слів, що матч проти Фінляндії вже треба залишити в історії і не думати про втрачені можливості. Лідер команди Олександр Зінченко спробував себе в ролі камерамена, фільмуючи фотографування партнерів по збірній та беручи експрес-інтерв’ю.

Нагадаємо, 31 березня Україна в Києві прийматиме збірну Казахстану, початок гри о 21:45.

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