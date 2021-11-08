Сьогодні, 8 листопада, збірна України провела перше тренування на зборі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Збірна України розпочала збір перед вирішальним матчем відбору на ЧС-2022

Вечірнє заняття на полі НТК ім. В. Баннікова розпочалося зі звернення до футболістів Олександра Петракова. Після цього всі гравці виконали комплекс вправ для розігріву м’язів під керівництвом тренера з фізичної підготовки Івана Баштового.

Потім тренери запропонували футболістам попрацювати у квадраті та під час ігрових серій. Троє виконавців, які вчора провели 90 хвилин у поєдинках за свої клуби – Микола Матвієнко, Тарас Качараба та Артем Довбик, – після виконання бігової роботи отримали відпочинок. Тим часом решта команди завершила тренування двосторонньою грою.

На завтра заплановане ранкове тренування на НСК Олімпійський. О 18:00 "синьо-жовті" вилетять до Одеси, де розмістяться в готелі "Брістоль". Саме у Південній Пальмірі підопічні Петракова 11 листопада проведуть товариський матч з Болгарією.

"Ми з Маліновським перегорнули цю сторінку": Петраков – про ситуацію в збірній України, виклик Гармаша і стан Ярмоленка