"Я вважаю, що команда провела хороший груповий етап. Ми зіграли хороший матч з Нідерландами. Ми зіграли хороший матч з Північною Македонією.

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Австрія? Дуже сильний суперник. У першому таймі вони, звичайно, нас переграли. У другому ми вирівняли гру, але не вистачило сил. Це фізично дуже сильна команда, добре підготовлена ​​тактично, з кваліфікованими футболістами.



Тому потрібно врахувати, що група у нас була дуже непроста. Ми з неї вийшли – команда наполегливо йшла до цього", – цитує Шевченка сайт УЄФА.

Нагадаємо, Україна поки залишилась єдиним представником групи С, хто продовжує боротьбу на Євро-2020.

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