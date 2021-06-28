"Україна провела хороший груповий етап", – Шевченко заступився за своїх гравців
Наставник збірної України Андрій Шевченко підбив підсумки групового етапу Євро-2020 перед матчем проти шведів.
"Я вважаю, що команда провела хороший груповий етап. Ми зіграли хороший матч з Нідерландами. Ми зіграли хороший матч з Північною Македонією.
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Австрія? Дуже сильний суперник. У першому таймі вони, звичайно, нас переграли. У другому ми вирівняли гру, але не вистачило сил. Це фізично дуже сильна команда, добре підготовлена тактично, з кваліфікованими футболістами.
Тому потрібно врахувати, що група у нас була дуже непроста. Ми з неї вийшли – команда наполегливо йшла до цього", – цитує Шевченка сайт УЄФА.
Нагадаємо, Україна поки залишилась єдиним представником групи С, хто продовжує боротьбу на Євро-2020.
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