Україна проведе кіберфутбольний спаринг з командою Фінляндії у FIFA 20

У понеділок, 25 травня о 20:00 відбудеться онлайн протистояння кіберфутбольних збірних команд Фінляндії та України з дисципліни FIFA 20.

Матч Фінляндія – Україна транслюватиметься наживо на Youtube-каналі Української асоціації за підтримки Федерації кіберспорту України.

Збірну України у віртуальному футбольному протистоянні з фінами представлятимуть дует киян: 21-річний Денис Flewless_phoenix Євтушик та 25-річний Алекс Forlan Мерсер.

Денис Євтушик є чинним чемпіоном України у FIFA 20 на ігровій приставці PS4, Алекс Мерсер входить до ТОП-100 світового рейтингу найкращих кіберфутболістів FIFA19.

Скандинави виставлять проти "синьо-жовтих" одразу чотирьох гравців – Валттері Valdoboii Кюрьо, Пюрю NephewR Раяла, Йоель Tsouel Ніемеля, Юссі JaKurrii Коівуніемі. Змагання проходитимуть на двох ігрових консолях – PS4 та Xbox One.

Переможцем товариського челленджу стане колектив, що набере найбільшу кількість очок. Команди проведуть чотири матчі: за перемоги нараховуватимуться по три очки, а за нічиї – по одному, поразка – нуль.

Розклад ігор онлайн-батлу Фінляндії та України:

Flewless_phoenix vs Valdoboii (PS4)

ForlanFS vs NephewR (Xbox One)

Flewless_phoenix vs JaKurrii (PS4)

ForlanFS vs Tsouel (Xbox One)

Youtube-канал УАФ вже традиційно дає можливість наживо спостерігати за усіма баталіями за участю українських кіберфутболістів і 25 травня о 20:00 запрошує вболівальників приєднатися до стріму та підтримати збірну України у поєдинках з Фінляндією!

Нагадаємо, цими днями збірна України з кіберфутболу в дисципліні PES змагається у престижному міжнародному онлайн-турнірі #StayHome European Nations Cup, організуваному Федерацією кіберспорту України разом з Європейською кіберспортивною федерацією.