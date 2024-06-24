Збірна Словаччини програла Україні (1:2) в матчі 2-го туру Євро-2024, але її гол виявився надзвичайно непересічним.

На 17-й хвилині звітного поєдинку словаки отримали право вкинути аут неподалік від воріт українців. Для таких епізодів у них була заздалегідь награна комбінація, яку вони й реалізували.

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Гараслін демонстрував, що готується вкидати м'яч, але передав його Ганцко, який цим маневром відкрив зону для Гараслін. Лукаш отримав передачу й виконав навіс на дальню стійку, де вже чекав Іван Шранц.

Діалог виконавців після вдало розіграної комбінації:

Один сказав: "Добре зіграно".

Інший погодився: "Люблю подібні речі".

Один із них зазначив: "Що за асист це був?"

Інший додав: "Дуже добре".