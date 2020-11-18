"Україна вчора програла Швейцарії. І вже без різниці, коли ми отримаємо рішення УЄФА про вчорашню поразку, нехай і з приставкою технічна. Це висновок, заснований на аналізі", – зазначила Богданова у своєму Facebook.

Швейцарія не бачить можливості провести матч з Україною у 2021-му

Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, а "синьо-жовтих" відправили на карантин. Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями, проте команда Шевченка вже вирушила додому.

До слова, збірна України посідає третє місце у групі A4, маючи в активі 6 очок. Швейцарія з 3 пунктами залишилась останньою, але має шанси обігнати Україну у випадку перемоги.

Швейцарія – Україна: чому матч скасовано остаточно – варіанти, які тепер чекають на команду Шевченка