Товариський турнір, 3 тур

Україна U-19 – Іспанія U-19 – 1:3

Голи: Попов, 13 (пен.) – Коральєхо, 5, Кортес, 34, Хуан Ернандес, 86

Україна після поразок від Англії та Нідерландів завершувала турнір битвою проти ще одного топа. Уже на 5 хвилині Іспанія відкрила рахунок. Голкіпер мадридського Реала Ілля Волошин ефектно витягнув удар головою після кутового, але на добиванні ніхто не думав накривати Коральєхо з Бетіса. Проблеми з виходом вперед через воротаря. Гарабажій надто довго підлаштовувався під пас Волошина, який миттєво потягнув дуже сильний удар іспанців. Згодом Ілля вже сам віддав не надто надійно, захисники підстрахували. Ще кілька добротних сейвів 18-річного кіпера.

Україна U-19 – Іспанія U-19: онлайн-трансляція товариського матчу (ВІДЕО)

Команда Дмитра Михайленка зрівняла доволі швидко. Пабло Мартінес з Атлетіка невдало обробив банальний поперечний пас, і Богдан Попов довів, що прекрасний старт у Серії Б за дорослий Емполі – не випадковість. Сам заробив пенальті, сам реалізував. Україна цілком заспокоїла гру, хіба що потерпала від небезпечних стандартів. Однак після паузи на водопій наші юнаки пропустили безглуздий гол. Троє захисників безпорадно спостерігали за контролем м'яча Пако Кортеса, який належить Леванте. Лівий вінгер змістився праворуч і скористався рикошетом від Гарабажія. Волошин був безсилий, бо снаряд полетів зовсім в інший кут. А почалося все з того, що Бауманн, який цього літа проміняв Манчестер Юнайтед на Норвіч, завозився на чужій половині. Далі знову розриви пішли. То праворуч продеруться у штрафний, то все той же Пако Кортес ледь не оформив дубль ліворуч.

Голи обох збірних мали великий психологічний вплив. З тим, що українці від цього мали хіба що менше проблем в обороні та більше сміливості з м'ячем попереду, але більше моментів не створили до перерви. Після відпочинку відбулася серія замін, але контрнаступ розігнали стартери. Нарешті гарна темпова атака, Губенко з центра перевів у вільну зону на правий фланг, звідки Решетніков вирізав на удар. На жаль, Дем'ян Єсін з Торіно не став джокером, пробивши прямо в захисника.

Гра розкрилася. Ми пропускаємо удари, але кусаємо у відповідь. Класна вертикальна атака. Воротар Карпат Домчак, який вийшов у перерві, закинув на Каменського з Кривбаса. Той скористався простором і вивів на удар Кузнєцова. На жаль, форвард Ференцвароша пробив над поперечиною, хоча траєкторія була перспективною. А ось це вже просто прекрасно. Домчак спокійно і вишукано фінтом прибрав іспанця, який налітав на голкіпера. Ще один страж воріт Карпат рветься в Іспанію? Скаути неодмінно зацінили.

¡¡?? ???????!!



¡No te pierdas el final del partido la @SEFutbol ???-?? en San Pedro del Pinatar!



Torneo Pinatar Arena (Jornada 3).



https://t.co/a7g6s3TQg0 #NuestraBase | #SUB19 https://t.co/Ujf8o6quNe — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 9, 2025

Домчак ще й вдруге був на межі передгольового пасу. Знову холоднокровно розрізав лінії, віддавши на хавбека угорської Кішварди Островку. Той вивів сам на сам все того ж Каменського, але голкіпер по-хокейному у шпагаті дивом витягнув. І практично відразу ж десятка молодіжки Барселони Хуан Ернандес з-за меж штрафного ідеально влучив під стійку. Домчак черговим ефектним сейвом підсумував матч з окремими видатними індивідуальними перфомансами, але загалом великим розривом між класом і якістю команд.