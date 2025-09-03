Юнацькі збірні України та Англії провели товариський матч у межах підготовчого турніру до Євро-2026 U-19. Рахунок та огляд зустрічі – у цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Україна U-19 – Англія U-19 – 0:2

Голи: Мукаса, 10, Меука, 62

Україна – Англія: онлайн-трансляція матчу збірних U-19 – сенсація Ліверпуля проти бомбардира з Італії та воротаря Карпат

Юнацька збірна України U-19 розпочала свій шлях на міжнародному турнірі в Іспанії поєдинком проти команди Англії. Для підопічних Дмитра Михайленка цей матч став першим випробуванням на шляху підготовки до кваліфікації Євро-2026 U-19. Зі старту Україна потерпала від 16-річного Нгумохи, який вже забиває в АПЛ за чинного чемпіона – Ліверпуль.

Вже на 10-й хвилині англійці відкрили рахунок завдяки потужному удару Дівайна Мукаси (4 асисти за Манчестер Сіті в Юнацькій ЛЧ) у верхній лівий кут воріт, залишивши нашого голкіпера без шансів. Хоча загалом Назар Домчак, який недавно дебютував за Карпати в УПЛ, провів непоганий матч і навіть виручив після виходу сам на сам.

Вже після перерви англійці подвоїли результат: на 62-й хвилині 17-річний Шумайра Меука, який виграв з Челсі Лігу конференцій (провів 4 матчі) й також дебютував в АПЛ, прямо з-під захисника вразив ворота українців – 0:2.

Shim Mheuka adds a Second #CFC #YoungLions Shumaira Mheuka scores the second for England U19 vs Ukraine U19 pic.twitter.com/Dk1gRXtbg2 — Deggio Highlights (@DeggioHighlight) September 3, 2025

Після перерви 15-річний Макс Доуман, якого Артета залучає до матчів Арсенала в чемпіонаті Англії (1 асист за 2 тури в поточному сезоні), видав свій майстер-клас, зокрема рулетку Зідана.

