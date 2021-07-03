Збірна Україна ніяк не може вберегти свої ворота "сухими" в матчах чемпіонатів Європи.

Для нашої національної команди це третя континентальна першість. У 2012-му та 2016-му Україна вилетіла після групового етапу, а цьогоріч вже дісталася до чвертьфіналу турніру.

Україна – Англія – відео голів – Кейн та Магуайр влаштовують розгром

Для "синьо-жовтих" ці три турніри об'єднує сумна традиція – команда за 11 матчів так і не змогла провести жодної гри без пропущених м'ячів. Другий гол Харрі Кейна став уже 17-м пропущеним нашою збірною.

Окрім того, історичним став перший м'яч капітана збірної Англії. Кейн відкрив рахунок вже на 4-й хвилині. Це найшвидший пропущений м'яч України на чемпіонатах Європи. До цього антирекордом був м'яч Шкодрана Мустафі на 19-й хвилині.