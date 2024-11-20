"У першому таймі ми не підійшли належним чином. Це був важкий матч, у другому таймі ми зробили все, щоб повернути результат, але нам не вдалося.

Албанія – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу Ліги націй

Перший гол підбив наш бойовий дух, потім після другого стало дуже важко. Україна продемонструвала велику якість. Тренер нас дуже мотивував, ми зробили все, щоб повернути результат, але, на жаль, нам не вдалося забити зрівняльний гол", – цитує Ходжу Telegrafi

Нагадаємо, що Албанія програла Україні у вирішальному матчі. У підсумку команда Сільвінью посіла четверте місце, а "синьо-жовті" фінішували на другій сходинці.

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