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Україна прийматиме матчі однієї з груп основного раунду відбору ЧС-2020 з футзалу

10:02 121 Читать на русском
Україна прийматиме матчі однієї з груп основного раунду відбору ЧС-2020 з футзалу
Жеребкування чемпіонату світу з футзалу / соцмережі

Україна стане господарем однієї з груп основного раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2020.

УЄФА визначився з датами проведення матчів відбору чемпіонату світу-2020 з футзалу, а також з країнами-господарями кваліфікаційного та основного раундів. Відомо, що матчі однієї з груп основного раунду прийматиме Україна, повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України.

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Матчі основного раунду відбудуться з 22 по 27 жовтня 2019 року. Переможці та команди, які посіли другі місця, кваліфікуються до елітного раунду.

Чемпіонат світу-2020 відбудеться з 12 вересня по 4 жовтня в Литві.

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Україна Україна Світ Футзал Збірна України з футзалу
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