Попри величезний потенціал Англії, Україна змогла стримати одного з головних фаворитів Євро-2024, розписавши нічию 1:1. На гол Зінченка результативно відповів Кайл Вокер, який вперше забив за 12 років у збірній.

Також захисник Ман Сіті "з'їв" Михайла Мудрика, який так нічого і не продемонстрував проти грізного суперника. Вінгера Челсі ще й прибили фанати Англії, коли Михайло вже покинув межі поля. Головними героями ж збірної України став рудий дует Коноплі та Циганкова, які створили гол Зінченка завдяки комбінації на правому фланзі. Більше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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