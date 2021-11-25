Україна повинна взяти приклад – тренер Швейцарії щедро віддячив Північній Ірландії за подаровану путівку на ЧС
Керманич збірної Швейцарії Мурат Якін не забув подякувати команді, яка посприяла виходу на Мундіаль.
Головний тренер "наті" особисто надіслав 9,3 кг швейцарського шоколаду в Північну Ірландію.
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Перед завершальним туром відбору Швейцарія та Італія мали однакову кількість очок. Підопічні Якіна впевнено розгромили Болгарію (4:0), а чемпіони Європи за 93 хвилини так і не пробили оборону Північної Ірландії. Тепер команді Манчіні доведеться проходити плей-офф, де суперником може стати і Україна.
До слова, "синьо-жовті" також мають свій борг. У останньому турі немотивовані французи подарували їм місце бодай у плей-офф, здолавши Фінляндію.
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