Керманич збірної Швейцарії Мурат Якін не забув подякувати команді, яка посприяла виходу на Мундіаль.

Головний тренер "наті" особисто надіслав 9,3 кг швейцарського шоколаду в Північну Ірландію.

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Перед завершальним туром відбору Швейцарія та Італія мали однакову кількість очок. Підопічні Якіна впевнено розгромили Болгарію (4:0), а чемпіони Європи за 93 хвилини так і не пробили оборону Північної Ірландії. Тепер команді Манчіні доведеться проходити плей-офф, де суперником може стати і Україна.

До слова, "синьо-жовті" також мають свій борг. У останньому турі немотивовані французи подарували їм місце бодай у плей-офф, здолавши Фінляндію.

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