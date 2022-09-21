Груповий етап Ліги націй наближається до свого завершення, тому можна робити відносно надійні прогнози щодо розподілу місць на фініші.

Ресурс Gracenote Live у відсотках порахував шанси команд дивізіону В на перемогу в групі, яка означатиме перехід до еліти.

Шотландія – Україна: анонс матчу Ліги націй

Україна виглядає міцним фаворитом квартету 1. Ймовірність успіху команди Олександра Петракова оцінили у 70%. Шотландцям залишили 28%, а ірландці та вірмени тут виконують роль статистів – 1 і 0 відсотків відповідно. Фаворитами інших груп дивізіону В є Ізраїль (80), Боснія та Герцеговина (68) і Норвегія (77).

Нагадаємо, Україна вилетіла з еліти Ліги націй лише через кабінетне рішення на користь Швейцарії за мотивами коронавірусного скандалу. Наразі "синьо-жовті" йдуть першими у квартеті В1 Ліги націй. Головним суперником за лідерство є якраз збірна Шотландії, матч з якою розпочнеться сьогодні о 21:45.