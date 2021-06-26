Збірна України встановила цікаве досягнення у плей-офф Євро-2020, навіть не виходячи на поле.

Середній вік збірної України становить 26,5 років, що дозволило підопічним Шевченка потрапити до трійки наймолодших учасників плей-офф Євро-2020, повідомляє Transfermarkt.

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Перші дві сходинки посіли представники Великої Британії. Наймолодшою командою турніру є Англія із середнім віком 25,3 роки. Трохи старшою є збірна Уельсу, яка вже вилетіла з Євро-2020 – 25,6 років. Додамо, що наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко є наймолодшим тренером серед учасників плей-офф чемпіонату Європи.

До слова, збірна України зіграє свій матч у рамках 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією 29 червня, початок зустрічі о 22:00.

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