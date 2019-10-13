Україна – Португалія: де дивитись матч відбору до Євро-2020

Збірна України прийме Португалію у 8-му турі кваліфікації чемпіонату Європи-2020. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Україна – Португалія відбудеться 14 жовтня в Києві на НСК Олімпійський. Початок поєдинку кваліфікації до Євро-2020 – о 21:45 за київським часом.

Україна – Португалія: прогноз на матч відбору Євро-2020

Матч Україна – Португалія онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалах "Футбол 1" та ТРК Україна, починаючи з 21:35. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, у виїзному поєдинку проти Португалії, який відбувся 22 березня в Лісабоні, суперники голів не забивали – матч завершився нульовою нічиєю.

До слова, після 6-ти зіграних матчів Україна лідирує в групі B, набравши 16 очок. В активі Португалії 11 залікових пунктів у 5-ти поєдинках. Третє місце в Сербії – 7 очок у 5-ти матчах.

Україна – Литва: Маліновському немає рівних, рішення Шевченка себе виправдали – оцінки збірній за впевнену перемогу