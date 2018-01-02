Україна U-19 – Португалія U-19: анонс матчу 1/2 фіналу Євро-2018

Збірна України U-19 в одному кроці від виходу у фінал юніорського Євро-2018. Анонс матчу проти збірної Португалії U-19 читайте на Футбол 24.

Україна U-19 – Португалія U-19

26 липня, 15:00, Хіеталахті, "Вааса"

Головний арбітр: Мануель Щюттенгрубер (Австрія)

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Євро-2018 вже можна вважати тріумфальним для збірної України U-19, адже підопічні Олександра Петракова виграли групу, вийшли у півфінал Євро та фінальну частину ЧС-2019 U-20. На своєму шляху вони впевнено переграли колишнього чемпіона, розписали нічию з діючим, а також розбили збірну, яку Україна жодного разу в історії не перемагала – Францію, Англію та Туреччину відповідно. Особливо крутою була перемога над французами (1:2), адже у наступних двох матчах "Ле Бле" забили у ворота суперників по п'ять сухих м'ячів.

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У півфіналі на Україну чекає грізний суперник. Збірна Португалії U-19 – супердосвідчена команда, основа якої виграла Євро-2016 U-17 та здобула срібло Євро-2017 U-19. Крім того, четверо футболістів із заявки збірної Португалії виступали на ЧС-2017 U-20, ставши чвертьфіналістами. На цьогорічному Євро "європейські бразильці" також виглядали пристойно: вони переграли міцну Норвегію та Фінляндію, а Італіъ програли з рахунком 2:3 – при тому, що з 9-ї хвилини грали у меншості. Словом, команда дуже серйозна – але інших у півфіналах чекати не доводиться.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Даний матч буде лише другим в історії протистояння збірних України та Португалії U-19. До цього команди зустрічались лише раз – у 2012 році Португалія розгромила Україну з рахунком 0:3.

2. Збірна України U-19 – найменш результативна команда серед півфіналістів Євро-2018 (4 голи), однак і пропустила вона найменше – 2 голи (лише Франція має такий же показник).

3. Найдорожчий польовий футболіст збірної Португалії U-19 за даними Transfermarkt – нападник Браги Трінкао – у 5 разів дорожчий за найдорожчого футболіста збірної України U-19 – атакувального хавбека Миколи Мусолітіна. Дорожчим за Трінкао є лише голкіпер Кошта – 2 млн євро.

4. Нападник збірної Португалії Жозе Гомеш став найкращим бомбардиром переможного для своєї команди Євро-2016 U-17 – 7 голів.

4. Нападник збірної України U-19 та СК Дніпро-1 Владислав Супряга у листопадовому матчі з горностаївським Миром зробив ривок зі швидкістю 35,8 км/год – це швидше, ніж рекорд АПЛ, який належить гравцю Манчестер Сіті Лерою Сане (35,48 км/год).

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Кадрова ситуація

Обидві збірні підходять до півфінального матчу Євро-2018 U-19 у повній бойовій готовності – ні травмованих, ні дискваліфікованих, ні відсутніх за іншими причинами гравців нема. За три дні, які команди мали на підготовку, цілком можна було відновитися фізично – хоча збірній Україні в цьому компоненті важче, адже у нас слабкий внутрішній чемпіонат з меншою конкуренцією та навантаженнями. Саме на втому футболістів постійно скаржиться головний тренер збірної України U-19 Олександр Петраков – але знайти сили на один матч завжди можна.

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Навряд чи наставники здивують стартовими складами – на поле вийдуть найсильніші. Зв'язка Булеца-Цітаішвілі, на рахунку якої три з чотирьох голів збірної України U-19 на Євро-2018, буде підтримана швидкісним Супрягою на вістрі атаки та Корнієнко з Конопльою на флангах. У збірній Португалії місце у старті знайдуть форварди Трінкао та Гомеш, а в опорній зоні підчищатиме хавбек Бенфіки вартістю в мільйон євро – Флорентіно. За просування м'яча вперед будуть відповідати півзахисник Вест Хема Домінгес Кіна та атакувальний хавбек Спортінга Мігель Луїш.

Орієнтовні склади на матч Україна U-19 – Португалія U-19

Україна U-19: Кучерук, Миколенко, Бондар, Попов, Корнієнко, Хахльов, Дришлюк, Конопля, Булеца, Цітаішвілі, Супряга

Португалія U-19: Гомеш, Вінагре, Р. Корейя, Кейруш, Т. Корейя, Флорентіно, Кіна, Луїш, Хота, Трінкао, Гомеш

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Збірна України U-19 прекрасно провела Євро-2018, зігравши на рівні топ-колективів турніру та виконавши завдання виходу на ЧС-2019 U-20. Під час матчів у групі команда Олександра Петракова демонструвала характер, відігравшись у матчі з Англією та витримавши її високий темп гри. Ще більш класну якість – вміння дотиснути суперника – українці продемонстрували у грі з Францією, яка була в чотирьох хвилинах від відскоку. Демонстрування подібних чеснот на фоні чинних та колишніх чемпіонів Європи є ознакою високого класу команди.

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Проблема в тому, що у португальців клас буде повище. Проти нас грає топ-збірна, яка звикла або вигравати великі турніри, або брати срібло. Головна перевага збірної Португалії U-19 криється у фізичній витривалості – вони можуть видавати потужні матчі проти топ-команд навіть вдесятьох, що й показала гра з Італією. Україна також витримувала великі навантаження, однак, за словами Олександра Петракова, подібні матчі наші хлопці грають лише раз на рік. Вже у другому таймі гри проти Англії було помітно, що Україна сіла фізично – але суперник нас тоді відверто вибачив.

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Дуже хочеться вірити у перемогу України та новий фінал Євро, але португальці об'єктивно переважають за всіма компонентами – класом, досвідом, фізикою. На папері саме вони виглядають переможцями півфіналу – однак на футбольному полі можливі будь-які варіанти.

Михайло Юхименко, Футбол 24