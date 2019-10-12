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Україна – Португалія: прогноз на матч відбору Євро-2020

19:06 831 Читать на русском
Україна – Португалія: прогноз на матч відбору Євро-2020
Україна – Португалія: прогноз на матч 14 жовтня 2019

Збірна України прийме Португалію в поєдинку 8-го туру кваліфікації Євро-2020. Який прогноз на матч і кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

 

Матч кваліфікації Євро-2020 Україна – Португалія розпочнеться 14 жовтня о 21:45 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналах "Футбол 1" та ТРК Україна, текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Україна – Португалія: прогноз на матч відбору Євро-2020:

Фахівці з компанії Марафон вважають Португалію фаворитом протистояння – перемога Кріштіану Роналду та компанії оцінюється в 2.03, тоді як коефіцієнт на перемогу України становить 3.94. Поставивши на нічию, можна збільшити свій виграш у 3.58 разу.

Нагадаємо, у виїзному поєдинку проти Португалії, який відбувся 22 березня в Лісабоні, суперники голів не забивали – матч завершився нульовою нічиєю.

До слова, після 6-ти зіграних матчів Україна лідирує в групі B, набравши 16 очок. В активі Португалії 11 залікових пунктів у 5-ти поєдинках. Третє місце в Сербії – 7 очок у 5-ти матчах.

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