Пенальті – це не завжди гол. Деякі збірні отримали нагоду реалізувати 11-метровий, проте так і не змогли скористатися нею. Футбол 24 за підтримки "HLIBNY DAR" пригадує команди, які так і не змогли забити на Євро з пенальті.

Незабитий пенальті – це завжди прикрий спогад. Але інколи гіркоти йому додає той факт, що навпроти твоєї команди у таблиці забитих пенальті на Євро так і залишиться позначка "0". Цікаво, що всі "невдахи-пенальтисти" мали нагоду забити з пенальті саме на Євро-2020.

Україна

На Євро-2020 Україна стартувала битвою проти Нідерландів, у якій зазнала болючої поразки на останніх хвилинах. Матч проти Македонії складався краще, хоча в другому таймі команда Шевченка дещо підсіла.

Поставити крапку в матчі та забрати з рук фанатів валідол міг Руслан Маліновський. Арбітр призначив пенальті, виконувати який взявся хавбек Аталанти.

На жаль, Дмітрієвскі видав черговий сейв та відбив удар Руслана. Поки Україна не забила на Євро жодного пенальті, але це не завадило нам пройти в 1/4 фіналу турніру!

Дивись футбол та вболівай за нашу збірну в історичному матчі 1/4 фіналу Євро-2020 зі збірною Англії разом з "HLIBNY DAR"! Відчуй особливий смак перемоги та впевнено крокуй вперед разом із національним брендом, який поєднав у собі автентичні традиції та цінності України.

Північна Македонія

Хоча свій шанс в тому поєдинку втратили й дебютанти континентальної першості. На старті другої половини гри досвідчений Пандєв підставився під Караваєва та заробив пенальті. Арбітр у доволі двозначному епізоді прийняв сторону Македонії та вказав на 11-метрову позначку.

До м'яча підійшов зірковий захисник команди Аліоскі. Він потужно скерував кулю у правий від себе кут, але Бущан показав фантастичну реакцію та відбив удар. Щоправда, м'яч відлетів до Аліоскі, і з другої спроби той таки забив Україні. Втім, нульового показника забитих пенальті на Євро це не позбавить.

Уельс

Гарет Бейл у поєдинку групового етапу проти Туреччини видав казковий перформанс. У зіркового вінгера виходило все, він просто знущався із суперника та заслужено отримав звання найкращого гравця матчу.

Гол з пенальті виглядав цілком заслуженим призом для неперевершеного валлійця. Але Гарет не скористався своїм шансом, залишивши показник голів Уельсу на Євро з пенальті "сухим". Щоправда, два асисти Бейла гарантували команді місце у плей-офф, де збірна Данії не залишила валлійцям жодного шансу.