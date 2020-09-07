Матч з командою Шевченка виявився для іспанців цікавішим, аніж поєдинок з німцями.

Поєдинок 2-го туру Ліги націй між Іспанією та Україною викликав більший резонанс у прихильників футболу, аніж стартовий матч "червоної фурії" проти німців.

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Загалом поєдинок проти команди Шевченка, який транслював канал La 1, в Іспанії подивилось майже 8 мільйонів глядачів. Трансляція досягла частки у 22,3%, вона стала лідером "прайм-тайму" (17,1%), а під час "золотої хвилини", яку зафіксували о 22:20, гру дивилось одночасно 3 689 000 глядачів (23,6%). Для порівняння, зустріч між Іспанією та Німеччиною переглянуло на пів мільйона глядачів менше.

Нагадаємо, у першому матчі Ліги націй іспанці розписали нічию бойову нічию з підопічними Йоахіма Льова (1:1), а у другому – знищили українців (4:0).

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