"Несподіваними були швидкі голи, особливо на початку матчу. Потім здалося, що збірна України вирівняла гру. Реалізація моментів у англійців на цьому чемпіонаті Європи на найвищому рівні – Харрі Кейн має момент і забиває його, саме це і відрізняє великого майстра. На мій погляд, Україна трошки переоцінила себе, звідси і така, досить жорстка поразка.

Україна – Англія – 0:4 – відео голів і огляд матчу

У складі збірної Англії можна відзначити Харрі Кейна, який забиває голи в потрібний момент. Що стосується збірної України, то мені складно когось виділити, коли команда програє з таким рахунком", – цитує Сьоміна SportBox.

Нагадаємо, Україна пробилась до плей-офф з третього місця групи, а в 1/8 фіналу здолала шведів (2:1). Збірна Англії виявилася для підопічних Шевченка надто складним суперником.

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