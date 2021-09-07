"Ми не плануємо грати повністю резервним складом, хоча кілька з найбільш завантажених у клубах гравців отримають відпочинок. Поєдинок з чвертьфіналістом Євро-2020 ми розглядаємо як чудовий тест після матчу відбору ЧС-2022 з Бельгією (0:3). Для нас цей матч багато значить.

Чехія – Україна: де дивитися матч

Україна перебуває серед лідерів європейського футболу. Вона доводить це вже довгий час, вона показала це на Євро-2020. Ми очікуємо складний поєдинок у спортивному аспекті.

Перед зустріччю з українцями, у вівторок, ми проведемо відновлювальне тренування. Ми не хочемо зараз сильно навантажувати гравців, щоб уникнути травм по максимуму. Але ми сподіваємося продемонструвати більш високу якість гри, ніж в матчі з Бельгією", – цитує фахівця Команда 1.

Товариська гра Чехія – Україна запланована на 8 вересня, стартовий свисток пролунає о 21:45.

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