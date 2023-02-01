Після схвалення Євросоюзу уряд Великої Британії перерахує Україні 2,3 мільярда фунтів з продажу Романом Абрамовичем Челсі.

Як інформує The Telegraph, наразі 2,3 мільярда фунтів заморожені урядом Великої Британії. Щойно Євросоюз схвалить передачу цих грошей Україні, суму буде перераховано.

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Схвалення Євросоюзу необхідно отримати, оскільки Абрамович перебуває в санкційному списку.

Кошти мають бути переведені в один із фондів протягом кількох тижнів. Саме такий спосіб переказу грошей Україні запропонував колишній власник Челсі Роман Абрамович, який обіймав керівну посаду в клубі з 2003 по 2022 рік.