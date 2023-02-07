Чотири південноамериканські країни висунули спільну заявку на проведення ЧС-2030.

Аргентина, Уругвай, Чилі та Парагвай об'єдналися для подання спільної заявки на проведення чемпіонату світу 2030 року. Про це інформує аргентинське видання Ole.

Україна, Іспанія і Португалія подали спільну заявку на проведення ЧС-2030

Представники південноамериканських країн аргументують своє бажання розіграти ЧС-2030 у Південній Америці ювілеєм турніру. Перший ЧС, який було зіграно 1930 року, відбувся в Уругваї.

"Історія та ентузіазм дадуть нам можливість провести чемпіонат світу 2030 року", – заявив президент аргентинської Асоціації футболу (AFA) Клаудіо Тапіа.

У концепції південноамериканської заявки йдеться про бажання провести матч-відкриття турніру на домашньому стадіоні Рівер Плейт Монументаль, а фінальну гру – на Сентенаріо, місці проведення першого фіналу ЧС у 1930-му році.

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