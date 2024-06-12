Збірна України завершила активну підготовку до Євро-2024. Напередодні турніру команда Сергія Реброва провела 3 контрольні матчі – з Німеччиною (0:0), Польщею (1:3) і Молдовою (4:0). Найближчими днями команда вирушить до Німеччини, де вже 17 червня зіграє з Румунією в рамках першого туру групового етапу Євро. Двома іншими суперниками збірної України стануть Словаччина і Бельгія – ці зустрічі заплановані на 21 і 26 червня відповідно.

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Ці матчі будуть зіграні в Мюнхені, Дюссельдорфі та Штутгарті. Для комфортного пересування УАФ перегнала до Німеччини автобус, який стане основним транспортним засобом збірної України під час чемпіонату Європи. Фото автобуса на своїй сторінці у Facebook опублікувала херсонська обласна асоціація футболу.

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