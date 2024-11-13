Євро-2025. Перший кваліфікаційний етап, 1 тур

Україна U-19 – Казахстан U-19 – 1:2

Голи: Пономаренко, 61 (пен.) – Агіманов, 9, 35

Україна: В.Суркіс – Коробов, Шершень, Захарченко, Дикий (Дігтяр, 46) – Іщенко (Бауманн, 83), Цуканов, Осипенко (Лень, 64), К.Шевченко (Пшеничнюк, 75), Гусол – Пономаренко (Ломага, 83)

Дуже слабкий перший тайм. Потенційний новачок з Манчестер Юнайтед Зах Бауманн залишився на лаві запасних. Син Андрія Шевченка, який недавно святкував 18-річчя вийшов у стартовому складі. Крістіан був не дуже помітний на правому фланзі атаки. А ось Казахстан почав дуже динамічно. Правий захисник молодіжки Динамо Максим Коробов подарував м'яч супернику, коли снаряд зрізався з ноги, але й партнери підвели. Дуже легко суперник продерся через центр, впав у штрафному. Вимагали пенальті, однак Тамерлан Агіманов, який має великий досвід виступів у казахській Першій лізі, підхопив м'яч і без навіть спроби відбору розстріляв ворота В'ячеслава Суркіса з кількох метрів.

Україна – Казахстан: склади й онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2025 (U-19) – Суркіс і Шевченко в основі (відео)

Висновків ніяких не зробили наші хлопці й після цього. Кілька ударів у площину воріт не таїли особливої загрози. Суперники ж забили гол прямим ударом з кутового. Той же Агіманов ефектно перекинув сина Григорія Суркіса. Враховуючи, що в нашій групі ще грають Нідерланди та Словенія, програвати потенційно головному аутсайдеру ніяк не можна було. Першого удару команда Дмитра Михайленка завдала тільки на 31 хвилині. Динамівець Данило Іщенко не влучив після подачі кутового.

Під завісу першої половини українці забігали хоч трохи активніше. Цуканов навіть у площину воріт влучив уперше за 43-й, потім ще разочок. А реальний момент стався лише в компенсований час. Крістіан Шевченко відборовся на правому фланзі, пішла подача звідти. Пономаренко скинув на дальню стійку, але удар Гусола дивом вигріб з лінії воріт голкіпер.

По перерві 16-річний захисник Металіста Кирило Дігтяр замінив старшого на 2 роки динамівця Дениса Дикого. Україна нормально так притиснула суперників до їх воріт. Шевченко накручував по 3-4 захисники, видавав рулетку Зідана, але дещо загравався. Серія ударів у штрафному – людей стільки, що м'ячу просто ніде прошмигнути. Воротар Мендигалієв отримав жовту картку за те, що довго не давав пробити Пономаренку пенальті. Сам же постраждалий і реалізував 11-метровий. Форвард Динамо ще й зі штрафного спробував переграти голкіпера, не так вдалося.

Казахи почали ще відвертіше тягнути час, але й українцям відверто не вистачало гостроти. Коробов ще й жовту отримав, на фланзі збивши суперника, який виривався в контратаку. Після стандарту було дуже гаряче в нашому штрафному відбилися. Ще кручений удар здалеку від казахів запам'ятався, Суркіс наче все контролював. Захар Бауманн таки дебютував за Україну, замінивши Іщенка на 83 хвилині. Цуканов покотив праворуч, Коробов націлено подав, однак форвард Шахтаря U-19 Ломага не влучив з кількох метрів. Суддя компенсував 6 хвилин. Наші вимагали ще один пенальті, але хорватський арбітр не розщедрився.

Збірна Казахстану U-19 перемагає в офіційному матчі вперше за 7 років. У 2017-му також 13 листопада команда-аутсайдер здолала Уельс (3:2). Господарі цього етапу кваліфікації Нідерланди спокійно здолали у паралельному матчі Словенію (2:0), з якою зіграємо 16 листопада о 13:00. Далі виходять по 2 команди з кожної групи та найкраща збірна з тих, хто посяде треті місця.