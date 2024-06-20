"Синьо-жовті" дізнались своє розташування серед усіх збірних світу. ФІФА оголосила рейтинг збірних у 2024 році.

Команда Сергія Реброва у червні провела чотири матчі. Збірна України зіграла у трьох товариських матчах – проти Німеччини (0:0), Польщі (1:3) та Молдови (4:0). А також "синьо-жовті" стартували на Євро-2024 з поразки від Румунії (0:3).

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ФІФА на своєму офіційному сайті оновила рейтинг збірних. України опустилася на дві сходинки, пропустивши уперед Корею та Австралію. "Синьо-жовті" перебувають тепер на 24-му місці.

У топ-10 відбулися лише дві зміни – Хорватія випередила Італію, а Бразилія обійшла Англію. Очолює рейтинг Аргентина, на другому місці Франція, а Бельгія, з якою українцям грати на Євро-2024, розташувалася на третій сходинці.

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