УАФ в рамках розвитку жіночого футболу має намір поборотися за проведення чемпіонату Європи 2025 року.

УЄФА отримав п’ять заявок від восьми асоціацій, інформує офіційний сайт УАФ.

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Спільний запит надійшов від Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції. Четверо інших претендентів – Франція, Польща, Швейцарія та Україна. Процедуру подання заявок на проведення фінального турніру Євро-2025 було розпочато в липні 2021 року. Кінцевий термін тендеру – жовтень 2022 року, а переможця Виконком УЄФА обере в грудні 2022 року.

Нагадаємо, у 2018 році Україна приймала фінал жіночої Ліги чемпіонів – Ліон розгромив Вольфсбург на стадіоні Динамо імені Лобановсього.

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