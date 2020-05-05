Україна офіційно завершила сезон на дитячо-юнацькому рівні

Пандемія коронавірусу змусила відмовитися від продовження дитячо-юнацьких ліг в Україні.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні ДЮФЛ, яке відбулося сьогодні (5 травня), інформує офіційний сайт Динамо.

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Дитячо-юнацькі футбольні змагання скасовані до 1 вересня 2020 року (або пізніше, якщо будуть особливі вказівки Міністерства охорони здоров'я України та УАФ). Поточні результати першостей визнані остаточними, а новий чемпіонат ДЮФЛ буде проведений у форматі еліт-ліги (4 зони по 6 команд).

Додамо, що Україна стала не першою країною, яка наважилася завершити змагання на рівні дитячо-юнацького футболу – раніше це зробили Англія та Португалія.

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