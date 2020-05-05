toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Україна офіційно завершила сезон на дитячо-юнацькому рівні

5 травня 21:50 380 Читать на русском
Україна офіційно завершила сезон на дитячо-юнацькому рівні
Динамо U-15/ Сайт киян

Пандемія коронавірусу змусила відмовитися від продовження дитячо-юнацьких ліг в Україні.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні ДЮФЛ, яке відбулося сьогодні (5 травня), інформує офіційний сайт Динамо.

Динамо і Шахтар дійшли згоди: клуби УПЛ розглянуть варіант завершити сезон у двох містах – відомі 3 головні кандидати

Дитячо-юнацькі футбольні змагання скасовані до 1 вересня 2020 року (або пізніше, якщо будуть особливі вказівки Міністерства охорони здоров'я України та УАФ). Поточні результати першостей визнані остаточними, а новий чемпіонат ДЮФЛ буде проведений у форматі еліт-ліги (4 зони по 6 команд).

Додамо, що Україна стала не першою країною, яка наважилася завершити змагання на рівні дитячо-юнацького футболу – раніше це зробили Англія та Португалія.

Українець феєрить грою за Ювентус, працює з Роналду, але обирає іншу збірну – Україна ризикує втратити талант

blog_ava
"Поважайте мене і мою роботу – поради Гвардіоли мені не потрібні". Правила життя Юппа Хайнкеса
12:04
6014
Теги
коронавірус Динамо Динамо ДЮФЛ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
57
хв
Сельта
23:55
Атлетіко
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук