Україна виключена зі спільної заявки з Іспанією та Португалією на проведення ЧС-2030 / Reuters

Марокко замінило Україну в спільній заявці з Іспанією та Португалією для проведення ЧС-2030, повідомляє журналіст Роб Харріс. Інформацію підтвердив і Король Марокко Могамед VI у своєму зверненні.

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Раніше повідомлялось, що Іспанія та Португалія розглядали варіант із заміною України на Марокко через скандали навколо президента УАФ Андрія Павелка, якого підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей під час будівництва заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. На час розслідування Павелка було тимчасово відсторонено від займаної посади.

Також зазначається, що заявка Марокко на ЧС-2026 була відхилена через те, що країна не змогла виділити необхідну суму (16 мільярдів) на всю інфраструктуру. У спільній заявці з Іспанією та Португалією країна витратить менші гроші.

На проведення Мундіаля подали ще дві заявки: Саудівська Аравія разом з Єгиптом та Грецією, а також спільна заявка з Південної Америки від Уругваю, Аргентини, Парагваю та Чилі.

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