"Україна обов'язково буде грати на перемогу, адже вона не здобула ще жодної в нашій групі. З іншого боку, українці жодного разу не програли. Під час матчу їхній рівень тиску на нас обов'язково буде змінюватися. Ми вже бачили таке. Одним із наших напрямків розвитку гри є те, як за допомогою пресингу ми можемо впоратися із сильними суперниками.

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І в них, і в нас є втрати. Якщо розглядати футболістів збірної України, то щонайменше 10 гравців із прогнозованого стартового складу виступають у нинішній Лізі чемпіонів. А єдиний, хто не грає там, – півзахисник з АПЛ Андрій Ярмоленко.

Тож у них високий рівень виконавців, навіть незважаючи на відсутність Зінченка й Маліновського. Це кваліфікована, фізично сильна команда. Щоб домогтися успіху, завтра нам потрібно буде докласти максимальних зусиль", – наводить слова Канерви офіційний сайт УАФ.

До слова, матч Фінляндія – Україна відбудеться у Гельсінкі 9 жовтня, стартовий свисток пролунає о 19:00. "Синьо-жовті" наразі посідають друге місце у групі D, обганяючи фінів за додатковими показниками.

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