"Я вважаю збірну Албанії середнячком у європейському футболі. Міцним, але середнячком. Все ж таки, на мою суб’єктивну думку, у цьому матчі фаворитом є Україна. "Противний" такий суперник чекає на наших хлопців, албанці і самі так-сяк інколи грають, і не дають іншим.

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Під силу чи ні здобути перемогу? Я впевнений, що ця збірна України може обігрувати й значно вищі збірні за Албанію. Просто у хлопців якось у цьому циклі Ліги націй не пішло. Але, якщо не перемагати Албанію, то трошки буде не комільфо, скажімо так.

Якось забагато критики навалилося на наших хлопців зі всіх сторін. І це також відображається на грі, на результатах. Може щось не так всередині у збірній, але ми того не знаємо. Мають однозначно всі зіграти із шаленою самовіддачею. З Грузією у цьому компонентів в мене питань до хлопців немає. Хіба можна сказати, що не віддавалися? Хотіли перемогти, старалися.

Якщо Україна програє, чи буде це грандіозним провалом? Це явно буде не успіхом, м'яко кажучи. Вилетіти з групи, де немає в суперниках Бельгії, Франції чи Італії, як випало Ізраїлю, так, це буде поганим результатом.

Україна ніколи не була на рівні Бразилії чи Франції, але ми завжди були міцною збірною. Дай Боже, все буде нормально. Щось не складається у команди Реброва, сподіваюсь, ситуація виправиться після матчу з Албанією.

І не варто все спихати на тренера. От не люблю я цю фразу: "Виграє завжди команда, а програє завжди тренер". За результати України повинні відповідати всі разом: і Ребров, і його підопічні. Колективно.

Прогноз? Ой, щось боюсь я пророкувати. Проти грузинів сказав, що буде 2:1 на нашу користь, а воно он як вийшло. Думаю, цього разу Україна все ж переможе. Мій прогноз – 1:0 на користь нашої команди", – сказав Михалик у коментарі Українському футболу.

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