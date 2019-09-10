Україна – Нігерія: анонс товариського матчу

Збірна України приймає національну команду Нігерії у товариському поєдинку на Дніпро-Арені. Анонс зустрічі читайте на "Футбол 24".

Україна – Нігерія

10 вересня, 21:30, Дніпро, стадіон Дніпро-Арена

Головний арбітр: Паоло Валері (Італія)

Телетрансляція на каналах "Україна" та "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Збірна України заповнить календарну паузу між офіційними матчами відбору до Євро-2020 спарингом з третім колективом Африки за підсумками останнього КАН. "Синьо-жовті" повертаються на Дніпро-Арену після тривалої перерви. Важко повірити, але від фантастичного м'яча Сергія Назаренка у ворота англійців минуло цілих десять (!) років. У тому пам'ятному для нашої команди поєдинку взяли участь, зокрема, нинішній головний тренер Андрій Шевченко, його помічник Олександр Шовковський, а також тоді ще молодий та перспективний Ярмоленко.

Україна – Нігерія: прогноз на товариський матч

Дніпро, яке можна назвати справжньою фортецею збірної (дві перемоги та одна нічия), небезпідставно розраховує на футбольне свято. Перед зустріччю з Нігерією підопічні Шеви видали чотири перемоги поспіль, суттєво наблизившись до своєї пріоритетної цілі – континентальної першості 2020. У литовському Вільнюсі "синьо-жовті" потішили не стільки розгромним рахунком, як переконливою грою з власним почерком та ідеологією. Україна спокійно контролювала все, що відбувалось на полі, класно комбінувала і надійно захищалась. Фактично, вперше за останні декілька років ми побачили команду, яка не змушує тягнутись до валідолу, хоча б у матчі проти нижчого за класом суперника.

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І ось на фоні загального піднесення після розбитих литовців – Нігерія. Екзотичний, але потужний африканський варіант з'явився невипадково, зазначив Андрій Шевченко ще у Вільнюсі: "Ця дата – не день товариських матчів, тож знайти європейського суперника було дуже складно. Відтак, Українська асоціація вирішила зіграти з африканською командою, призером Кубка Африки. Це буде цікаво".

А цікаво буде, насамперед, тому, що "суперорли" навряд чи стануть хлопчиками для биття, як це трапилось з підопічними Вальдаса Урбонаса. Навіть попри значні кадрові втрати німецький фахівець Гернот Рор привіз у Дніпро симпатичний колектив, якому до снаги нав'язати боротьбу будь-якій команді планети. Нігерія пристойно виступила на КАН-2019, вигравши бронзові медалі, хоча мала усі шанси позмагатись за головний трофей турніру. Злим генієм для "африканських бразильців" виявився зірковий партнер Олександра Зінченка по Ман Сіті, Ріяд Марез. Саме гол останнього у півфіналі на 5-й компенсованій хвилині до основного часу зупинив нігерійців за крок від мрії.

Super eagles of Nigeria: We will beat Algeria 4-0 to advance to the final and win #TotalAFCON2019



Mahrez: Hold my beerpic.twitter.com/N53h3WE4SG — Dreadnstyn (@dreadnstyn) July 15, 2019

У матчі проти Нігерії Андрій Шевченко матиме чудову можливість перевірити найближчий резерв. Очікується, що на полі Дніпро-Арени з'являться футболісти, які зазвичай отримують менше ігрової практики (9 викликаних гравців не були залучені до поєдинку з Литвою). Це, звісно, не стосується Євгена Коноплянки, змушеного пропустити останню зустріч через проблеми з фізичними кондиціями. Коли зірковий новачок Шахтаря у формі – він апріорі футболіст основного складу. На передматчевій прес-конференції Шева всіляко ухилявся від запитань щодо участі Коно у сьогоднішньому спарингу, однак експерти прогнозують йому появу з перших хвилин. Тим паче, що екс-вінгер Севільї та Шальке повертається на рідний стадіон, де тривалий час феєрив у складі Дніпра.

Віктор Циганков, який розпочинав у Литві на лаві запасних, претендує на місце Ярмоленка, хоча останньому після тривалого лікування не завадила б регулярність. Чим більше Андрій гратиме, тим швидше поверне втрачену форму. Зінченко з Маліновським, яким вистачає роботи як у збірній, так і клубах, також ризикують стати "жертвами" ротацій. Їх можуть замінити Коваленко з Безусом. А ось Караваєв, Соболь, Бурда та Пластун – це потенційно нові обличчі в обороні. Особливо, напрошується вихід Караваєва замість непереконливого у Вільнюсі Болбата. Натомість Пятов повинен поступитись місцем Луніну, бодай час від часу молодий голкіпер мусить грати.

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Кадрова ситуація

Гернот Рор не може розраховувати на цілий ряд гравців основного складу. Найбільш вагома втрата – капітан команди Ахмед Муса, який потрапив у лазарет. Найдорожчий футболіст "суперорлів" Вілфред Ндіді також не зіграє через пошкодження. Відзначимо, що 22-річний хавбек Лестера оцінюється спеціалізованим порталом Transfermarkt у 35 млн євро. Омеруо, Ебуехі та Оназі довершують список нігерійських втрат. Проте у нашого суперника вистачає ресурсу, щоб достойно замінити цих виконавців. Той же Івобі, або сенсаційний форвард Вільяреала Чуквуезе, який успішно "возить" Реал з Барсою, можуть створити неприємності навіть найбільш організованій обороні.

Єдина втрата збірної України, яка вийде на Нігерію у революційній білій формі – Мар'ян Швед. Форвард Селтіка травмувався ще перед матчем з Литвою, на одному з перших тренувань команди.

Цікава статистика

Збірна України провела 6 поєдинків з представниками Африканського континенту у своїй історії, не зазнавши жодної поразки (3 перемоги, 3 нічиї). В офіційних турнірах доля зводила "синьо-жовтих" з африканцями лише одного разу. На ЧС-2006 команда Олега Блохіна мінімально обіграла Туніс, автором єдиного голу (з пенальті) став нинішній керманич нашої збірної Андрій Шевченко.

Орієнтовні склади на матч Україна – Нігерія

Україна: Лунін, Караваєв, Пластун, Бурда, Соболь, Степаненко, Безус, Коваленко, Циганков, Коноплянка, Мораєс

Нігерія: Узохо, Айна, Еконг, Аджайє, Коллінс, Етебо, Івобі, Іхеаначо, Арібо, Чуквуезе, Калу

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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