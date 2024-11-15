"Гра буде дуже важкою. В України немає іншого виходу – їм треба перемагати. Грузія останніми роками показує дуже добру гру. Вважаю, що неможливо сказати, хто виграє.

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Ми, грузини, ще жодного разу в історії не перемагали збірну України після розпаду Радянського Союзу. І ось у нас, нарешті, з’явився шанс. Тому що Україна завжди була сильнішою за нас. І, якщо ми хочемо виграти цю групу, ми повинні українців обіграти у Батумі.

Якщо подивитися на турнірну ситуацію України, у них мало шансів – лише 4 очки, українці вже втратили багато очок. І, як на мене, у них шансів немає, щоби пройти далі. Або Албанія пройде, або чехи, або, за умови перемоги над Україною, ми також маємо шанси піднятися у вищу лігу. Але загалом важко сказати: я, звісно, вболіваю за Грузію, але не можу сказати, хто виграє", – сказав Челебадзе у коментарі Українській правді.

Нагадаємо, 69-річний нападник виступав за грузинські Шукуру, Гурію, Динамо Батумі та Динамо Тбілісі. Загалом у майже 250 матчах забив 111 голів. У 1978 році з Динамо Тбілісі став чемпіоном СРСР та виграв два Кубки країни. У 1981 році завоював Кубок володарів кубків. Зі збірною СРСР став бронзовим призером Олімпіади-80.

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