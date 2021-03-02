Схоже, що аргументи УАФ не вплинули на рішення CAS щодо матчу завершального туру Ліги націй між Швейцарією та Україною.

"Для тих, хто очікує позитивних новин з Лозаннського CAS. Судячи з усього, можна сумно видихнути. Фінансовий департамент УАФ достроково провів розрахунок зі швейцарською юридичною компанією Kellerhars Carrard, що представляла інтереси Асоціації в суперечці з УЄФА.

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За нашою інформацією, виплачена сума без преміальних бонусів, передбачених за перемогу в процесі. Іншими словами, в найближчі тижні варто очікувати офіційної частини резолютивного рішення CAS. І воно на користь УЄФА", – йдеться в Telegram-каналі Динамо Киев Inside.

Нагадаємо, слухання щодо матчу Швейцарія – Україна відбулося 16 лютого. Рішення CAS буде відоме орієнтовно через три тижні згідно з чинними процедурними правилами.

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