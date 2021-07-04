Колишній півзахисник збірної України Сергій Кравченко, який зараз виступає за Чорноморець, прокоментував поразку підопічних Андрія Шевченка у матчі 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії.

"Результат матчу з Англією поганий, але команда не заслужила на такий рахунок. Занадто багато залетіло. Англія виграла по ділу, однак не з таким рахунком повинні були програвати наші. Вони непогано грали, проте клас гравців, помилки на стандартах і втрата концентрації призвели до пропущених голів.

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Болісний рахунок, але гра України була не такою вже й поганою. Для нашої країни, для нашої збірної потрапити до вісімки кращих команд Європи – це дуже хороший результат. Не хочу нікого виділяти, грала команда. Команда – це і футболісти, які не вийшли на поле, адже вони створюють конкуренцію. Потрапити у найкращу вісімку Євро – це досягнення", – цитує Сергія Кравченка Tribuna.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії пробилась до плей-офф чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" дійшли до 1/4 фіналу Євро-2020, де програли національній команді Англії з рахунком 0:4.

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