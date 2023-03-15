У вівторок, 14 березня король Марокко Мохаммед VI офіційно оголосив про приєднання своєї країни до іберійської заявки на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Ця інформація поставила знак питання над участю в цій заявці України. Деякі журналісти поширили інформацію про те, що Марокко остаточно замінив Україну, але це виявилося неправдою.

Україна виключена із заявки на проведення ЧС-2030 – Іспанія та Португалія знайшли заміну

Насправді участь України в цій іберійській заявці досі перебуває під питанням і залежить від одного чинника – чи буде чинного президента УАФ Андрія Павелка визнано винним у справі за звинуваченням у корупції. Про це інформує Relevo.

Повідомляється, що Україна досі зберігає шанси на участь в іберійській заявці. Іспанська та португальська Федерації футболу не виключають, що заявку на проведення ЧС-2030 можуть подати одночасно чотири країни.

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