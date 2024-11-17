"На мій погляд, цей результат – логічний підсумок і для нас, і для України. Дощ, звичайно, не допоміг нам зіграти так, як ми вміємо. Але й суперник теж не зумів показати свою найкращу гру. Тож нічия – закономірний результат. На мій погляд, наприкінці матчу в мене були важливі сейви, і я радий, що допоміг команді.

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У нашій групі перед останнім туром напружена ситуація. На нас чекає складний і напружений матч із Чехією, адже грати на виїзді ніколи не буває легко. Однак ми вирушимо на цей поєдинок із гарним настроєм, бо знаємо ціну перемоги в ньому. Ми зробимо все, щоб перемогти", – цитує Мамардашвілі WorldSport.ge.

Нагадаємо, після 5-ти турів Україна з 5-ма пунктами посідає останню сходинку турнірної таблиці групи В1, Грузія з 7-ма очками друга.

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