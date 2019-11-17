Україна не була переконливо першою в групі, – наставник збірної Сербії Тумбаковіч

Головний тренер збірної Сербії Любіша Тумбаковіч на післяматчевій прес-конференції прокоментував нічию з Україною та невихід своєї команди на Євро-2020 через відбірковий турнір.

"У збірної України не був найсильніший склад, адже вони втратили кількох гравців. Проте вони знову продемонстрували відмінну дисципліну та зіграність. Україна в жодному разі не була переконливо першою в нашій групі, але в майбутньому вони матимуть ще кращі результати.

Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Гравці, які представляють Сербію – це наша національна команда, тому я не буду дуже критикувати наших футболістів. Радоньїч, а перед тим Максімовіч попросили заміни. Ми шукаємо рішення, але наразі Сербія навряд чи може знайти та продемонструвати щось краще", – цитує Тумбаковіча офіційний сайт Сербського футбольного союзу.

Зауважимо, що збірна Сербії все ще може вийти на Євро-2020 – у березні наступного року балканці зіграють плей-офф, адже у 2018-му виграли свою групу Ліги націй.

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