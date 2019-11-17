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Україна не була переконливо першою в групі, – наставник збірної Сербії Тумбаковіч

19:58 593 Читать на русском
Україна не була переконливо першою в групі, – наставник збірної Сербії Тумбаковіч
Любіша Тумбаковіч / Футбольний союз Сербії

Головний тренер збірної Сербії Любіша Тумбаковіч на післяматчевій прес-конференції прокоментував нічию з Україною та невихід своєї команди на Євро-2020 через відбірковий турнір.

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

"У збірної України не був найсильніший склад, адже вони втратили кількох гравців. Проте вони знову продемонстрували відмінну дисципліну та зіграність. Україна в жодному разі не була переконливо першою в нашій групі, але в майбутньому вони матимуть ще кращі результати.

Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Гравці, які представляють Сербію – це наша національна команда, тому я не буду дуже критикувати наших футболістів. Радоньїч, а перед тим Максімовіч попросили заміни. Ми шукаємо рішення, але наразі Сербія навряд чи може знайти та продемонструвати щось краще", – цитує Тумбаковіча офіційний сайт Сербського футбольного союзу.

Зауважимо, що збірна Сербії все ще може вийти на Євро-2020 – у березні наступного року балканці зіграють плей-офф, адже у 2018-му виграли свою групу Ліги націй.

Україна в Сербії вирвала драматичну нічию завдяки Бєсєдіну, завершивши відбір Євро-2020 без поразок

blog_ava
Сербія – Україна: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020
08:00
22204
Теги
Сербія - Україна Сербія Сербія Євро-2020 Любіша Тумбаковіч Любіша Тумбаковіч
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