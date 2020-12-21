"Я б не став виділяти якийсь із поєдинків. Справа в тому, що протягом року, а він, як відомо, вийшов неоднозначним через COVID-19, збірна України намагалася показати свій максимум.

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Так, щось не вийшло в гостьовій грі з Іспанією. Я вже не кажу про товариський матч з Францією, в якому довелося діяти, м'яко кажучи, експериментальним складом.

Однак, це все досвід, а в Лізі націй наша команда виступила гідно, незважаючи на незіграний поєдинок зі швейцарцями. "Синьо-жовті" перебували в компанії найкращих збірних Європи і не були хлопчиками для биття", – цитує Назаренка Команда 1.

Зауважимо, збірна України за підсумками сезону у Лізі націй опустилась у дивізіон В. У групі команда Шевченка протистояла Німеччині, Іспанії та Швейцарії. За матч з останніми "синьо-жовтим" присудили технічну поразку.

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