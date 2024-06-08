"Сам матч почався для нас непогано, якщо не враховувати ​​травму Міліка (форвард Ювентуса змушений буде пропустити Євро-2024, – прим.).

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У нас було декілька гольових моментів, ми забили три голи, але потім нам не вистачило м'яча. Українська команда нас трохи підломила, але ми добре відповіли. По перерві у нас знову були можливості забити голи, але нам це не вдалося. Ми добре реагували на випади суперника, і бачили, що потрібно покращити", – цитує Пробєжа офіційний сайт Польського футбольного союзу.

Нагадаємо, збірна Польщі завершить підготовку до Євро-2024 спарингом проти Туреччини (10 червня).

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