Успіху Зорі в матчі з АЕКом вистачило, щоб єврокубковий тиждень українських клубів не став катастрофою.

Україна залишилася на 12 сходинці таблиці коефіцієнтів УЄФА, але найближчі "сусіди" виступили не краще.

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Динамо і Шахтар зазнали поразок, тому жодного балу не додали. Перемога Зорі над АЕКом дала два пункти, які діляться на п'ятьох початкових представників країни. У підсумку Україна за тиждень здобула 0,4 бали. Стільки ж у Туреччини (13 місце) завдяки Сівасспору, тому розрив залишився на рівні 0,2 очка. Відставання від Шотландії трішки скоротилося (з 0,475 до 0,325), оскільки Рейнджерс обмежився нічиєю, а Селтік програв.

Додамо, що наступний тур єврокубків відбудеться вже наступного тижня. Шахтар прийматиме Реал, Динамо поїде в гості до Ювентуса, а Зоря зустрінеться з Лестером.

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