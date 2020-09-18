Україна продовжує боротьбу за місця у єврокубках на наступні сезони.

Перемоги Динамо над Аз в ЛЧ та Колоса над Арісом в ЛЄ подарували Україні по 1,5 очка. Також Шахтар, який забезпечив собі пряму путівку в ЛЧ, дарує нам ще 4 очки, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Десна та Зоря розпочнуть свій шлях пізніше. Загалом ми отримали 7 очок, що при 5 учасниках у єврокубках дає Україні 1,4 бали.

Наша асоціація посідає 12 місце, відставання від Австрії складає 1,925 бала (10 очок), від Туреччини – 0,5 (2,5). Саме із цими країнами ми боротимемося за 10-ту позицію, яка дозволяє заявити свого представника до групового раунду Ліги чемпіонів напряму (11-те місце зможе це зробити лише за певних обставин).

Зауважимо, що ця таблиця формує представництво країн на єврокубковий сезон 2022/2023.

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